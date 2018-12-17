Zabıta, Halk Sağlığı İçin Gıda Denetimlerini Sürdürüyor

Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe halkının sağlıklı tüketim ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla ürün satışı ve üretimi yapılan yerlerde periyodik denetimlerine devam ediyor.

Zabıta ekipleri, süpermarket zincirlerinin şubeleri başta olmak üzere ilçe genelinde gıda ürünü satışı yapılan iş yerlerinde fiyat ve etiket denetimi yaptı. Marketlere girerek reyonları gezen personeller, ürünleri tek tek inceleyerek fiyat artışı, gramaj eksikliği ve son kullanma etiketlerini kontrol etti. Yapılan denetlemelerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edilmek üzere toplandı.Denetimlerin devam edeceğini belirten Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, vatandaşların aldıkları gıda ürünlerini gönül rahatlığıyla tüketebilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve standartlara uygun ürün satışı yapılmayan işyerlerine gerekli yaptırımların uygulandığını söyledi.