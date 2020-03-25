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Zabıta hem denetledi hem de bilgilendirdi

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgını nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı.

25.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:58
Zabıta hem denetledi hem de bilgilendirdi
Şırnak 'ın Cizre İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgını nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı.

Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda denetime çıkan zabıta ekipleri bir yandan iş yerlerini denetlerken bir yandan da iş yeri sahiplerini bilgilendirdi. Zabıta ekipleri, ekmek satışının yapıldığı fırınlarda ve marketlerde hijyen denetimi yaparken, uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cizre Belediyesi Zabıta Müdürü Cihan Sezai, "Tezgahtan satış yapan üreticileri ve marketleri uyarıyoruz. Kendilerinden kesinlikle maskesiz ve eldivensiz sebze, meyve ve ekmek satmamalarını istiyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Şırnak, Zabıta, Cizre, Güncel

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