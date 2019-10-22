Zabıta ile esnaf arasında "duba" tartışması

Kahramanmaraş
'ta, zabıta memuruyla esnaf arasında iş yeri önündeki duba nedeniyle çıkan tartışma güvenlik kamerasına yansıdı.
Esnaf Ali Tekiş'in Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'ndeki iş yerine gelen zabıta memurları, iş yeri önündeki dubalar nedeniyle para cezası uygulamak istedi.
Esnafla zabıtalar arasında bu nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tekiş, hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kavga anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ayakta tedavi edilen Ali Tekiş'in, zabıta memuru E.O. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.