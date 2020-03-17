Zabıta, kapatılacak işyerlerini denetledi
Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda bütün sosyal tesislerinde hizmetlere ara verildi.
17.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:20
Zonguldak 'ın Ereğli ilçe Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda bütün sosyal tesislerinde hizmetlere ara verildi.
Kdz. Ereğli Belediyesi bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği ek genelgeye göre, başta Yaşlılar Evi, Kafeler ve Düğün Salonu olmak üzere bütün sosyal tesislerinde hizmetlerine ara verdi. İçişleri Bakanığı'nca, tüm valiliklere tedbirlerle ilgili gönderilen ek genelge ile ilçe genelinde dün gece saat 24.00 itibarıyla tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ile spor merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri de geçici olarak ertelendi. Bundan böyle taziye evlerinde de vatandaşlar bir araya gelmeyecekler. Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilk genelge ile kapatılması kararı alınan pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin ardından faaliyetleri dün gece itibarıyla durdurulan iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Zabıta Müdürü Halit Aydın ilçe genelindeki iş yerlerinin 'kapatma' kararına uyduklarını, şu ana kadar her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını ve denetimlere devam edeceklerini söyledi. - ZONGULDAK
Kdz. Ereğli Belediyesi bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği ek genelgeye göre, başta Yaşlılar Evi, Kafeler ve Düğün Salonu olmak üzere bütün sosyal tesislerinde hizmetlerine ara verdi. İçişleri Bakanığı'nca, tüm valiliklere tedbirlerle ilgili gönderilen ek genelge ile ilçe genelinde dün gece saat 24.00 itibarıyla tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ile spor merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri de geçici olarak ertelendi. Bundan böyle taziye evlerinde de vatandaşlar bir araya gelmeyecekler. Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilk genelge ile kapatılması kararı alınan pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin ardından faaliyetleri dün gece itibarıyla durdurulan iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Zabıta Müdürü Halit Aydın ilçe genelindeki iş yerlerinin 'kapatma' kararına uyduklarını, şu ana kadar her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını ve denetimlere devam edeceklerini söyledi. - ZONGULDAK
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Kaynak: İHA
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