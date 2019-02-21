Zabıta Müdürlüğü Ekiplerinden Kantinlere Denetim

Kaynak: İHA

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin daha sağlıklı bir hizmet almaları amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.Okul kantinlerinin yeni çalışma esasları ve mevzuatına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı meyve ve doğal ürünler tüketmeleri noktasında uyarı ve tavsiyelerde bulunuldu. Geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlerin büyük zaman geçirdiği ve sağlıklı bir hizmet almalarının sağlanması açısından önemli olan denetimlerde; okul kantini açmak ve çalıştırabilmek için temin edilmesi gereken resmi belgelerin olup olmadığı, genel temizliğinden çalışan personelin kıyafeti ve sağlık karnelerine, ambalaj ürünlerin son kullanma tarihlerinden açıkta satılan simit, poğaça, sandviç ve tost ürünleri gibi unlu mamullerin muhafazasına kadar öğrencilerin sağlığını etkileyen tüm konularda incelemeler yapıldı.Denetimlerde ayrıca, ekipler tarafından insan sağlığını olumsuz etkileyecek gıda maddelerinin okul kantinlerinde satışına kesinlikle izin verilmemesi yönünde uyarılar yapıldı. Belli aralıklarla yapılan denetimlerin devam edeceği bilgisini veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayan esnaf ve iş yeri sahipleri için gerekli yaptırımların uygulandığını bildirdi. - BİLECİK