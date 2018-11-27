Zabıta Müdürlüğü'nden Yemek Üretim Tesislerinde Denetim

27 Kasım 2018 Salı 18:19



27 Kasım 2018 Salı 18:19

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde faaliyet gösteren yemek üretim tesislerinde denetim yapıldı.Vatandaşların başta gıda olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kapsamında birçok başlıkta kontroller yaptı. Denetimlerde; başta hijyen kuralları ve genel temizlik başta olmak üzere, ürünlerin son kullanma tarihi, personelin çalışma şartları ve temizliği, iş yerini açmak ve çalıştırabilmek için temin edilmesi gereken resmi belgeler, personel kıyafeti, sağlık karneleri, ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri ile açıkta satılan ürünler incelendi. Sağlığı olumsuz etkileyecek gıda maddeleri ile diğer maddelerin ayrı reyonlarda satışının yapılıp yapılmadığı, tezgah ve raf yüksekliği gibi incelemelerin de yapıldığı denetimlerde, işletme sahipleri ve çalışanlara çeşitli uyarı ve tavsiyelerde bulunuldu. - BİLECİK