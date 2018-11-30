Zabıta Müdürlüğünden Bayan Kuaförlere Denetimi

Bilecik
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
tarafından il merkezinde bulunan bayan kuaförlerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekibi tarafından vatandaşlara daha hijyenik ortamlarda hizmet alabilmesi amacıyla il genelinde bulunan bayan kuaförlerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Vatandaşların diğer hizmetlerde olduğu gibi sağlığı yakından ilgilendiren bayan kuaförlerinden de en iyi ve en sağlıklı hizmeti alabilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde birçok başlıkta kontroller gerçekleştirildi. İş yerlerindeki fiyat listesini de denetleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerinde ayrıca işletme sahipleri ve çalışanların müşterilere karşı tutum ve davranışlarında göstermeleri gereken nezaket noktasında uyarı ve tavsiyelerde bulundu.
Vatandaşların memnuniyet ile karşıladığı denetimlerin belirli aralıklarla gerçekleştirileceği belirlendi. - BİLECİK