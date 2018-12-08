Zabıta Müdürünü ve Zabıta Komiserini Öldüren Saldırgan Tutuklandı

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:27



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:27

Adana'da Çukurova Belediyesinde zabıta müdürünü ve bir zabıta komiserini öldürüp birini de ağır yaralayan saldırgan tutuklandı.Dün akşam saatlerinde Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne gelerek, tabancayla zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu (51) ile zabıta komiseri Habil Aykan'ı (52) öldüren Ahmet Altuğ, zabıta komiseri Kenan Özdemir'i de ağır yaraladı. Daha sonra silahını başına dayayan Altuğ, ikna edilerek polise teslim oldu.Altuğ, sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilip kontrollerin ardından adliyeye sevk edilmişti. 2 kişiyi öldüren 1 kişiyi ağır yaralayan saldırgan Ahmet Altuğ, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA