Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Zabıta, pazarda alışveriş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyardı - Haberler

Zabıta, pazarda alışveriş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyardı

Antalya'da zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına uymayıp pazar alışverişine çıkan yaşlıları uyardı.

22.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:41
Antalya 'da zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına uymayıp pazar alışverişine çıkan yaşlıları uyardı.
Muratpaşa ilçesi zabıta ekipleri, Yeşilbahçe Mahallesi'nde kurulan pazarı gezerek 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda ikaz etti.
Vatandaşların bir ihtiyacının olması durumunda 155, 112 ve 156 numaralarını aramalarını hatırlatan ekipler, ayrıca vatandaşların belediyelerin yardım masalarını da arayabileceklerini belirtti.
Zabıta ekipleri, sık sık anons yaparak 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmamaları, pazarcıları da eldiven ve maske takmaları, ürünleri seçtirmemeleri konusunda uyardı.
Pazar esnafı Müşerref Öztürk, eldiven ve maskelerini takarak önlemlerini aldıklarını ve bu şekilde satış yaptıklarını söyledi.
Öte yandan kentteki belediyeler 65 yaş ve üstü, engelli, yardıma muhtaç veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların pazar ve market alışverişlerine yardımcı olmaya başladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Zabıta, pazarda alışveriş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyardı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Zabıta, pazarda alışveriş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyardı
Etiketler : Antalya, Zabıta, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’un göbeğinde ’pes’ dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar Haberler
İstanbul'un göbeğinde "pes" dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar
Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
BM’den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir Haberler
BM'den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü Haberler
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp ’Evde kalın’ çağrısı yaptı Haberler
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp "Evde kalın" çağrısı yaptı
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar Haberler
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti Haberler
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti
İngiltere’de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor Haberler
İngiltere'de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

-Batı Şeria'da Korona Virüs Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi - Haber 65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı - Haber "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri 65 yaş ve üstünün ihtiyaçlarını karşılıyor - Haber Bitlis'te 1970 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haber Kazakistan'da mahsur kalan 10 Türk işçi yardım istedi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar - Haber Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Ekonomi İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti - Spor Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading