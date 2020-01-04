Haberler » Güncel » Zabıta seyyara geçit vermiyor - Haber

Zabıta seyyara geçit vermiyor

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, seyyar satıcılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

04.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:09 Zabıta seyyara geçit vermiyor
Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri, seyyar satıcılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde seyyar satıcılara ilgili çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı zabıta ekipleri, Sıhke Caddesi Hazret-i Ömer Camii karşısında denetim yaptı. Denetim sırasında daha önce uyarılmalarına rağmen seyyar satıcılık yapmaya devam eden şahıslara müdahale edildi. Müdahale sırasında zabıta ile seyyar satıcılar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bu sırada bir seyyar satıcı, malzemelerine el koymaya çalışan zabıtaya bıçak çekti. Zabıta seyyar satıcının elindeki bıçağı alırken olay yerine gelen polis ekipleri bıçaklı saldırganı gözaltına aldı.

Olay sağduyulu vatandaşların araya girmesi ile sonlanırken, zabıta ekipleri seyyar satıcılara ait çok sayıda malzemeye el koydu. - VAN

Zabıta, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:17   Savaş karşıtı gösteri düzenlendi - Haber
20:17   (Ek bilgiyle) 2 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü, 20. kattan düştü... - Haber
20:15   (Ek bilgiyle) 2 YAŞINDAKİ ZEYNEP'İN FECİ ÖLÜMÜ, 20. KATTAN DÜŞTÜ... - Haber
20:14   İzmir adliye şehitlerini anıyor - Haber
20:14   Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı düzenlendi - Haber
20:05   AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MSB'den şehit cenazesi açıklaması - Haber
18:50   "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı - Haber
18:48   Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Haber
17:47   2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti - Haber
17:42   Mete Yarar'dan İran'ın misilleme mesajlarıyla ilgili değerlendirme: İran bir gün bir şey yapacak ama bugün değil - Haber
4.01.2020 20:26:50