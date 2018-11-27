Zabıta Sokak Hayvanlarını Unutmuyor

27 Kasım 2018 Salı 13:03



27 Kasım 2018 Salı 13:03

İzmit Belediyesi, zabıta ekipleri sokak hayvanları için şehrin çeşitli noktalarına yiyecek ve su bırakıyor.Belediyenin Zabıta Müdürlüğüne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Müdahale Birimi tarafından şehrin 20 ayrı noktasına bulunan besleme kabinlerine sık sık yiyecek ve su bırakılıyor. Yetkililer besleme noktalarına sık sık kuru mama bıkarak sokak hayvanlarının aç kalmasının önüne geçiyorlar.İzmit Zabıtasının bu uygulaması başta hayvan severler olmak üzere vatandaşlar tarafından taktir ediliyor. Vatandaşların sahipsiz hayvanlarla ilgili taleplerini de Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Müdahale Birimi karşılıyor. - KOCAELİ