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Zabıta, tartıştığı simitçiye "Oğlum, kırdırtma bana kafanı" diyerek yakasına sarıldı

Çorum'da çekildiği öne sürülen görüntüde zabıta ekipleri, simitçiyle tartıştı. Simitçinin yakasına sarılan zabıta, "Oğlum bana bağırma. Kırdırtma bana kafanı" dedi. Sosyal medyada yayılan görüntüye ise tepki yağdı.

15.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:00Zabıta, tartıştığı simitçiye

Sosyal medyada tepki çeken 'da çekildiği öne sürülen görüntüde zabıta ekipleri ile simitçi tartıştı. Simitçinin bir anda yakasına sarılan zabıta, "Oğlum bana bağırma. Kırdırtma bana kafanı" dedi.

"BÖYLE YAPARSAN EKMEK YİYEMEZSİN"

Görüntüde 25 yıldır simitçilik yaptığını söyleyen seyyar satıcı "10 tane adamın yeri var bana da yer verin. Bana araba yaptırdınız" dedi. Simitçinin bu sözlerine sinirlenen zabıta ekiplerinden bir kişi seyyar satıcının yakasına sarılıp "Oğlum bana bağırma. Kırdırtma bana kafanı. Artistlik yapma. Sen böyle yaparsan ekmek yiyemezsin" dedi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada yayılan görüntüye ise tepkiler çığ gibi büyüyor. Bazı kullanıcılar, "Zabıtanın vatandaşın yakasından tutma hakkı yoktur" şeklinde tepkilerini dile getirdi.


Zabıta, Çorum, 3. Sayfa, Güncel

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