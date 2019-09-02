Haberler» Güncel» Haber

Zabıta teşkilatı 193'üncü yaşını kutladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından, Zabıta Teşkilatının 193'üncü yıldönümü münasebetiyle Atatürk Anıt Alanı'nda tören düzenlendi.

02.09.2019 17:09 Zabıta teşkilatı 193'üncü yaşını kutladı

Anıta çelenk sunması ile başlayan törende, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz anısına gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Gerçekleşen törenin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, HBB Zabıta Teşkilatını makamında kabul etti. Zabıta ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Savaş, kentin huzuru adına görev yapan personelleri tebrik ederek, başarıların devamını diledi.

HBB Zabıta Teşkilatı ziyaretlerinin devamında, HBB Genel Sekreteri Nihat Tazearslan ile bir araya geldi. Genel Sekreter Tazearslan, esnafın ve sokakların nabzını tutan Zabıta personellerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.


Mustafa Kemal Atatürk, Zabıta, Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
01:10   FLAŞ
01:08   Kaş ve Erdek yangınları kontrol altına alındı
01:00   Yemen'de "Ulusal İttifak"tan hükümete destek açıklaması
00:46   Burkina Faso'da darbeci generallere hapis cezası
00:42   Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
00:40   Sudan'da trafik kazası: 15 ölü, 22 yaralı
00:38   Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları