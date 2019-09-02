Zabıta teşkilatı 193'üncü yaşını kutladı

Anıta çelenk sunması ile başlayan törende, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz anısına gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Gerçekleşen törenin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, HBB Zabıta Teşkilatını makamında kabul etti. Zabıta ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Savaş, kentin huzuru adına görev yapan personelleri tebrik ederek, başarıların devamını diledi.

HBB Zabıta Teşkilatı ziyaretlerinin devamında, HBB Genel Sekreteri Nihat Tazearslan ile bir araya geldi. Genel Sekreter Tazearslan, esnafın ve sokakların nabzını tutan Zabıta personellerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.