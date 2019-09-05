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Zabıta Teşkilatı'ndan Başkan Aksun'a ziyaret

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri, Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret ettiler.

05.09.2019 16:20 Zabıta Teşkilatı'ndan Başkan Aksun'a ziyaret
Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri, Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret ettiler.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü yılı ve Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Başkan Aksun'a ziyarette bulundular. Zabıta Teşkilatının haftasını kutlayan Başkan Aksun, "Zabıta bir şehrin mutlaka disiplinize edilmesi için en önemli aktif rol alan ekibin başında gelmektedir. Onun için zabıtanın gülen yüzüyle, o şefkatli bakışıyla arkasında da cezanın ve mükafatlandırmanın bir arada yaşandığı bir şehir kimliğinin oluşmasında mutlaka etkin rolleri vardır. Zabıta aksaklıklar ve eksiklikler noktasında gerekeni yerine getirecektir. Bu konuda kural ve kaidelere uymayan vatandaşlarımız birkaç uyarı neticesinde uymazsa mutlaka cezalandırılıyor. Zabıtamız bu konuda itina ile hareket etmekte bir iki uyarısından sonra cezalandırma yöntemini seçecektir" dedi.

"Zabıta ekipleri vatandaşın hakkını korumak için var"

Vatandaşların zabıta ekiplerine yarımcı olmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Aksun, "Tüm hemşerilerime zabıta ekiplerine yardımcı olmalarını onların uyarılarını dikkate almalarını ve gelecekte güzel bir Erzincan'ı hep birlikte oluşturabilmek için mutlaka kural ve kaideler eşliğinde hareket etmeleri gerektiğinin bilincinin daha hızlı oluşturulması gerekiyor. Zabıtamızın işini kolaylaştırmamız gerekmektedir. Zabıta hiç kimseye kasti olaraktan ceza yazma niyetiyle sahaya çıkmaz vatandaşların haklarını korumak için ve onları daha disiplinize edilmiş bir şehirde yaşamalarını sağlamak için gayret sarf etmektedir. Hepinize şu ana kadar yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZİNCAN

Erzincan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Erzincan, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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