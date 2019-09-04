Haberler» 3. Sayfa» Haber

Zabıta Teşkilatının 193. kuruluş yıl dönümü

Kilis'te Zabıta Teşkilatının 193. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

04.09.2019 11:19 Zabıta Teşkilatının 193. kuruluş yıl dönümü
Kilis'te Zabıta Teşkilatının 193. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

Zabıta Teşkilatı'nın 193. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu ve Hüseyin Erkmen Söğütlüdere Resotarantta kahvaltıda zabıta personeli ile bir araya geldi.

Zabıta Müdürü Atilla Yıldırım, Zabıta Teşkilatının 193.kuruluş yıl dönümü nedeniyle kendilerini Kabul eden Belediye Başkan Vekili Yalçın ile belediye başkan yardımcılarına teşekkür ederek, Zabıta Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu ve Hüseyin Erkmen'de Zabıta personeline günün anısına çeşitle hediyeler takdim etti. - KİLİS

Mehmet Fatih, Erkmen, Zabıta, Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:19   Zabıta Teşkilatının 193. kuruluş yıl dönümü
11:16   Yayaya çarpmamak için kaza yaptı: 3 yaralı
11:16   Silahlı saldırıda tutuklu sayısı 2 oldu
11:12   Muz yüklü gemide 83 kilo kokain ele geçirildi
11:09   İstanbul'da 10 numara yağ operasyonu kamerada
11:02   Kayseri'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
11:01   Sanığın savunmasına mahkeme başkanından tepki