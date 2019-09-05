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Zabıta teşkilatının kuruluşunun 193. yıl dönümü kutlanıldı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıl dönümünde zabıta ekipleri ile bir araya geldi.

05.09.2019 17:38 Zabıta teşkilatının kuruluşunun 193. yıl dönümü kutlanıldı
Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıl dönümünde zabıta ekipleri ile bir araya geldi. Zabıta ekiplerinin özel haftası için düzenlenen etkinliğe Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve Çankırı İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek de eşlik etti.

1–7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası münasebetiyle Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, zabıta ekiplerinin özel haftasını kutladı. Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen programda personel ile bir araya gelen Esen, belediye zabıtalarının tarihsel sürecine değindikten sonra, "Huzur ve sağlığımız için günün 24 saati çalışan Zabıtalarımızın Zabıta Haftası'nı tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." diyerek ekibini kutladı. Esen, 31 kişilik zabıta ekibi ile birlikte Çankırı'da başarılı ve özverili çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade ederek vatandaşların da zabıta ekiplerine yardımcı ve destek olmalarını beklediklerini özellikle vurguladı. - ÇANKIRI

İsmail Hakkı Esen, Bilge Aktaş, Çankırı, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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