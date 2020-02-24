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Zabıta ve güvenlik personeline iletişim eğitimi

Kırıkkale Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen seminerler kapsamında zabıta ve güvenlik personeline yönelik iletişim eğitimi verildi.

24.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:04Zabıta ve güvenlik personeline iletişim eğitimi
Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen seminerler kapsamında zabıta ve güvenlik personeline yönelik iletişim eğitimi verildi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından her ay gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler kapsamında toplantı salonunda zabıta ve güvenlik personeline eğitim verildi. Verilen eğitimde halkla her zaman iç içe olan zabıta ve güvenlik görevlilerine sağlıklı iletişim hakkında bilgiler verildi. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yeşim Kalyon tarafından verilen eğitimde zabıta personeli ve güvenlik görevlilerine vatandaşlar ile nasıl sağlıklı iletişim kurmaları gerektiği hakkında çeşitli bilgiler verildi. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yeşim Kalyon da Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür ederek çalışanlara da başarılar diledi. - KIRIKKALE

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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