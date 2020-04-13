Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zabıta ve polis uyardı ancak uyan olmadı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kurulan pazar yerinde sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda zabıtanın yaptığı uyarılara alışverişe gelenler uymadı.

13.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:35
Zabıta ve polis uyardı ancak uyan olmadı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kurulan pazar yerinde sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda zabıtanın yaptığı uyarılara alışverişe gelenler uymadı. İbrahim Sözen Caddesi'ne bulunan bir banka şubesi önünde toplanan kalabalığa polisin yaptığı uyarılar da fayda etmedi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Antalya 'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlar pazar yeri ve banka şubelerine akın etti. Manavgat'ın en büyük 2 pazarından biri olan Pazartesi Pazarı girişinde önlem alan zabıta ekipleri hem pazara girenlere maske dağıttı hem de tek tek 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uymaları gerektiğini hatırlattı.

UYARI LEVHASININ ÖNÜNDE

Pazar içerisine Manavgat Belediyesi tarafından konulan 'sosyal mesafenin korunması, ürünlerin seçilmemesi' gibi çeşitli uyarıların yazılı olduğu levhalara rağmen vatandaşların birçoğu sosyal mesafe kuralına uymadığı gibi ürünleri kendileri seçerek aldı. Bazı tezgahlarda satıcıların ürünleri seçmelerine imkan tanımamasına rağmen bazı tezgahlarda da vatandaşların kendilerinin almalarına müsaade edildiği dikkati çekti.

POLİS GELDİĞİNDE AYRILDI, GİDİNCE TOPLANDILAR

Öte yandan ilçede Bankalar Caddesi olarak bilinen Antalya ve İbrahim Sözen caddelerinde polis ekipleri sürekli dolaşarak, vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Polisin uyarısı sırasında sosyal mesafede belirtildiği şekilde birbirinden uzaklaşan vatandaşlar, polis ekipleri ayrıldıktan sonra yeniden banka önüne yığıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
DSÖ’nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor Haberler
DSÖ'nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
İstanbul’da koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti Haberler
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti
Haberler ›› Güncel ››Zabıta ve polis uyardı ancak uyan olmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:29: Yanan konteynerdeki kedileri kurtarmak için suni teneffüs yaptılar - Haber 18:28: Özburun Belediye Başkanı Şener'in evine silahlı saldırı - Haber 18:25: İngiltere'de korona nedeniyle son 24 saatte 717 kişi öldü - Haber 18:24: Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi - Haber 18:24: Koronavirüs tedbirleri - Haber 17:04: İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler