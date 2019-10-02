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Zabıtada ekiplerinden 'Dilenci' operasyonu

Kayseri'de zabıta ekipleri kentin farklı noktalarında dilenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

02.10.2019 15:13Zabıtada ekiplerinden 'Dilenci' operasyonu
Kayseri'de zabıta ekipleri kentin farklı noktalarında dilenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kent genelinde vatandaşların dini duygularını istismar edip dilencilik yapan ve vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kent merkezinde dilenen şahıslar yakalandı. Zabıta ekipleri tarafından dilencilere karşı başlatılan çalışmaların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

Ayrıca, dilencilere yönelik yapılan uygulamada, yakalanan şahısların üzerinden çıkan paralara tutanak karşılığında kamuya aktarılmak üzere el konuldu. - KAYSERİ

Kayseri, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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