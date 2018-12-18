Zabıtada Teknoloji Devrimi

İnegöl Belediyesi, gezici ekiplerin doğrudan belediyedeki sisteme bağlanarak işlem yapmasını sağlayan ve bu sayede iş akışını hızlandıran Mobil Belediyecilik uygulamaları kapsamında; Zabıta Müdürlüğü'nün 11 ayrı bölgesi için her bölge temsilcisine 1 adet tablet verdi.

Son 1 yıl içerisinde teknolojik anlamdaki yatırımlarını arttıran İnegöl Belediyesi, Akıllı Belediyecilik alanında ciddi ilerleme kaydetti. Çağın gerekliliklerine uyan yönetim anlayışı ve teknolojinin şehir yönetimine entegre edilmesi sonucunda Mobil Belediyecilik uygulamaları kapsamında birçok yeniliği İnegöl'e kazandıran İnegöl Belediyesi, daha önce Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 1'er adet tablet dağıtımı yapmıştı. Saha ekiplerinin bulundukları yerden GPRS ve 4.5G bağlantılarıyla doğrudan belediyenin sistemine bağlanarak işlemlerini zaman kaybetmeden yapmalarını sağlayan tabletler, Pazartesi günü itibariyle Zabıta Müdürlüğü'nde de kullanılmaya başladı.

ZABITAYA TABLET EĞİTİMİ

Zabıta Müdürlüğü'nün 11 ayrı bölgesi için tüm bölge temsilcisi personele 1'er adet tablet teslim edildi. Tabletlerin teslimi sonrası ilgili personele Belediye Encümen Salonunda sistemin ve tabletlerin kullanımıyla ilgili eğitim düzenlendi. Eğitimde saha ekiplerinin belediye dışındaki alanlarda sisteme nasıl bağlanacağı ve işlemleri hangi yollarla gerçekleştirecekleri anlatıldı.

Eğitimin son bölümüne Belediye Başkanı Alper Taban'da katıldı. Burada zabıta personeliyle konu hakkında istişareler yapan Taban, hızlı ve kaliteli hizmeti sağlayabilmek adına bu ve benzeri yeniliklere, teknoloji çağının gerekliliklerine uyum sağlayabilmenin önemine vurgu yaptı.

ZAMANDAN VE MEKANDAN BAĞIMSIZ 7/24 HİZMET

Eğitim sonrası personele tabletlerini takdim eden Başkan Taban, konuya ilişkin açıklamalarda da bulundu. İnegöl Belediyesi'nin geliştirdiği çözümlerden biri olan Mobil Belediyecilik Uygulamaları kapsamında; Mobil Görevlerim, Mobil Denetim, Mobil Ekip Takip, Mobil İstek Şikayet, Mobil İş Emri, Mobil Kabahatler, Mobil Ruhsat Denetleme ve Mobil İş Takibi uygulamaları ile gezici ekiplerin doğrudan belediyedeki sisteme bağlanarak işlem yapmasının sağlandığını belirten Taban, "Teknolojinin sunduğu bu uygulamalar sayesinde GPRS ve 4.5G bağlantı alternatifleri ile belediye ekiplerimiz tarafından sahada kesintisiz ve aracısız hizmet sağlanmaktadır. Mobil Kurum Uygulamalarımızın en önemli özelliği, bağımsız platform üzerinde çalışabilir olması ve aynı zamanda hizmetlerin zamandan ve mekândan bağımsız olarak 7/24 verilebilmesidir" dedi.

YENİ NESİL HİZMET ANLAYIŞININ BİR GEREĞİ

Yaşantımıza hızlı giren tabletler ve yeni nesil telefonların artık yeni işlevler üstlenmeye başladığını da ifade eden Başkan Taban, "Artık insanlar işlerini mekân kavramı olmadan yapabilmekte veya tüm raporlarını sahada hazırlayıp sisteme gönderebilmektedirler. Bunun için gerekli olan bilgilere de rahatlıkla ulaşabilmektedirler. Ayrıca iş gücü, zaman ve performansın önem kazandığı bu dönemde süreç uygulamaları da mobil uygulamalar ile sahaya taşınarak ölçümlemeler alınabilmektedir. Mobil Belediyecilik uygulaması ile belediyemiz tarafından sahada gerçekleştirilen birçok operasyon bulunmaktadır. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse; Mobil Görevlerim, Mobil Denetim, Mobil Ekip Takip, Mobil İstek Şikayet, Mobil İş Emri, Mobil Kabahatler, Mobil Ruhsat Denetleme ve Mobil İş Takibi uygulamaları. Mobil Görevlerim Uygulaması; görev emirlerinin mobil cihazlardan takibinin, yönlendirilmesinin ve de değerlendirilmesinin sağlanması, yeni görev üretiminin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Bu uygulama ile hizmet sahaya taşınarak vatandaşa verilebilmektedir. Mobil Denetim İşlemleri; sahada görev yapan personellerin işyerine gelmeden herhangi bir mobil cihaz üzerinden denetim işlemlerini yapabilmesi sağlanabilmektedir. Uygulama sayesinde personel zaman kaybı yaşamadan daha etkin ve yerinde online olarak hizmet verebilmektedir. Saha personellerimiz uygulama sayesinde denetim esnasında kendilerine yardımcı olacak ve işlerini kolaylaştıracak; görev yapılan bölgenin kent haritası, GPS'den konum bilgisi alma, alınacak konum bilgisine göre görev üretme ve mesaj gönderme, adrese ve numaratajdan beyan sorgulama, Adres ve numaratajdan ruhsat sorgulama, sicil ve isim bilgisinden borç, beyan ve ruhsat bilgisine erişmek, harita üzerinden konumlanan bina ve bağımsız birimlere ilişkin beyan, ruhsat ve resim bilgilerine ulaşmak, Sahada denetimi yapılan işyerlerine ilişkin tutulan geçmiş tutanaklara erişmek, adrese ilişkin tapu ve arşiv bilgilerine anında erişerek denetim işlemlerine ilişkin işlemleri başlatmayla ilgili denetim formu gibi bilgilere anında ulaşabileceği gibi uygulama üzerinden yine anında tespit formu düzenlenebilmektedir. İnegöl Belediyesi bilgiye ulaşımı kolaylaştıran ve bilgiyi ofis/kurum dışına taşımayı olanaklı kılan yeni nesil teknolojiler sayesinde kurum personellerinin elinde bir GSM, GPRS veya 4.5G teknolojisi kullanabilen tablet ve yeni nesil telefonlar ile kurum veri tabanına ulaşabilmesi ve ofise uğramadan günlük iş programını alabilmesi mümkün olmaktadır. Acil durumlarda olay veya şikâyet mahalline hızla yönlendirilebilecek ve olayla ilgili raporunu tutabilecektir. İstediği veya gerektiği anda elinde tabletler ile kurum veri tabanına bağlandığını ve sahadaki alan ile ilgili online bilgi alış verişi yapabildiği düşünüldüğünde, kazanılacak zaman ve hız vatandaş memnuniyetinin sağlanmasının ve günümüz hizmet anlayışının bir gereği haline gelmiştir" açıklamalarında bulundu.

MOBİL BELEDİYECİLİK UYGULAMASININ SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR

Mobil Belediyecilik uygulamasının diğer kolları hakkında da bilgiler veren Taban, şöyle devam etti: "Mobil Ekip Takip uygulaması; sahada görev yapan belediye ekiplerine görev atamalarının yapılması ve belediye ekiplerinde sahadan anlık kontrol formlarının doldurulması ve gerekli belge ve içeriklerin sorgulanması, erişilmesi ve değiştirilmesi, sahada anlık kontrollerinin yapılabilmesi sağlanmaktadır. Mobil İstek Şikayet uygulamasıyla da belediyeye gelen istek şikayetlerin sahada yetkili personellere görüntülenebilmesi ve personel tarafından şikayetle ilgili işlemlerin yapılmasından sonra sahada şikayetle ilgili sonuç fotoğrafının çekilerek kapatılabilmesi sağlanmaktadır. Aynı şekilde Mobil İş Emri uygulamasında; kurumun sahada gerçekleştirmesi gereken operasyonları mobil cihazlar üzerinden ilgililerine, iş merkezine uğrama zorunluluğunu ortadan kaldırarak ulaştıran ve gerçekleştirilen faaliyetlerin geri bildiriminin yapılabilmesi sağlayan mobil bir uygulamadır. Sahaya iletilen görevler kuruma ait süreçlerin birer adımıdır. Mobil Kabahatler uygulaması ise belediye görevlileri tarafından sahada Kabahatler Kanunu gereği uygunsuzluk tespit edildiğinde gerekli idari yaptırım tutanağının ve ceza tahsilatının mobil uygulama aracılığı ile online olarak yapılmasını sağlayarak İdari Yaptırım Karar Tutanağının hızlı ve pratik bir şekilde düzenlenmesi, online tahsilatlarla belediyenin tahsilat takibinin güçlendirilmesi, vatandaşların ödeme için vezneye kadar gitmekten dolayı oluşan zaman kaybının engellenmesi sağlanacaktır. Mobil Ruhsat Denetleme uygulaması; ruhsat denetim ekiplerinin denetlediği işletmelere ait ruhsat bilgilerinin sahada sorgulanması, denetim sonuçlarının sisteme sahada girilmesi ve sistemden alınacak çıktıların sahada alınabilmesine imkan vermektedir. Bu sayede Ruhsat Denetim ekiplerinin denetim sırasında işletmeye ait doğru ve güncel bilgilere ulaşamaması gibi sorunlar ortadan kalkmış olacaktır."

11 EKİBE TABLETLERİ TESLİM EDİLDİ

"İnegöl Belediyesi olarak Belediye hizmetlerimizde yerinde ve hızlı çözüm için inovasyona ve bilgi teknolojileri alanında gerçekleştirilmekte olan çalışmalara önem veriyoruz. Zabıta, Fen İşleri, Veterinerlik ve Temizlik İşleri personellerimizin saha uygulamalarında bilgi akışı ve işleyişi ile halkımıza yerinde ve çok daha hızlı hizmet sunabilmek amacı ile ekiplerimizi mobil teknolojiler ile donattık. Bugün de Zabıta Müdürlüğümüze 11 ayrı bölge için 11 adet tablet teslimini gerçekleştirdik. Her bir ekibimizde bir adet tablet bulunacak. Bu sayede tüm ekiplerimiz daha hızlı ve kaliteli hizmet sağlayabilecekler. Personelimize ve ilçe halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Bültenler