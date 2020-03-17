Menü
Haberler ›› Güncel ››Zabıtadan 24.00 denetimi - Güncel

Zabıtadan 24.00 denetimi

İçişleri Bakanlığının Coronavirüs tedbirlerine ilişkin olarak Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi zabıta ekipleri 24.00'da belirlenen işyerlerinin kapatılıp kapatılmadığını denetledi.

17.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:48
Zabıtadan 24.00 denetimi
İçişleri Bakanlığının Coronavirüs tedbirlerine ilişkin olarak Balıkesir 'in Ayvalık Belediyesi zabıta ekipleri 24.00'da belirlenen işyerlerinin kapatılıp kapatılmadığını denetledi.

İçişleri Bakanlığının coronavirüs tedbirlerine karşı yayınlamış olduğu yazıda, saat 24.00 itibari ile kapatılması gereken ve bakanlıktan gelecek yeniden açılma tarihi ile bilgiye kadar "geçici süreyle" kapalı kalacak işyerlerini tek tek kontrol edildi ve işyeri sahipleri ile çalışanlarına bilgi verildi. Zabıta ekipleri Coronovirüsün yayılmaması için bu işyerleri ile ilgili denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Balıkesir, Zabıta, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Güncel
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Güncel
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi Güncel
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Güncel
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı Güncel
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı