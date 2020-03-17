Zabıtadan 24.00 denetimi
İçişleri Bakanlığının Coronavirüs tedbirlerine ilişkin olarak Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi zabıta ekipleri 24.00'da belirlenen işyerlerinin kapatılıp kapatılmadığını denetledi.
17.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:48
İçişleri Bakanlığının Coronavirüs tedbirlerine ilişkin olarak Balıkesir 'in Ayvalık Belediyesi zabıta ekipleri 24.00'da belirlenen işyerlerinin kapatılıp kapatılmadığını denetledi.
İçişleri Bakanlığının coronavirüs tedbirlerine karşı yayınlamış olduğu yazıda, saat 24.00 itibari ile kapatılması gereken ve bakanlıktan gelecek yeniden açılma tarihi ile bilgiye kadar "geçici süreyle" kapalı kalacak işyerlerini tek tek kontrol edildi ve işyeri sahipleri ile çalışanlarına bilgi verildi. Zabıta ekipleri Coronovirüsün yayılmaması için bu işyerleri ile ilgili denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek. - BALIKESİR
İçişleri Bakanlığının coronavirüs tedbirlerine karşı yayınlamış olduğu yazıda, saat 24.00 itibari ile kapatılması gereken ve bakanlıktan gelecek yeniden açılma tarihi ile bilgiye kadar "geçici süreyle" kapalı kalacak işyerlerini tek tek kontrol edildi ve işyeri sahipleri ile çalışanlarına bilgi verildi. Zabıta ekipleri Coronovirüsün yayılmaması için bu işyerleri ile ilgili denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, Balıkesir, Zabıta, Güncel
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