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Zabıtadan 5 dilde virüs uyarısı

Zabıtadan 5 dilde virüs uyarısıANTALYA'daki Konyaaltı Belediyesi, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilçede yerleşik olarak yaşayan vatandaşların kullandığı pazar yerlerinde 5 dilde virüs uyarısı yaptı.

25.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:06
Zabıtadan 5 dilde virüs uyarısı
ANTALYA'daki Konyaaltı Belediyesi, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilçede yerleşik olarak yaşayan vatandaşların kullandığı pazar yerlerinde 5 dilde virüs uyarısı yaptı.
Konyaaltı Belediyesi, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına devam eden koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Belediye, ilçe sınırları içinde kalan pazar yerlerinde ve pazar alanlarında 5 dilde virüs uyarısı yaptı. Belediyenin zabıta ekip araçlarıyla vatandaşlara Türkçe, Rusça, Arapça, Almanca ve İngilizce olarak 'Sevgili Konyaaltılılar, Koronavirüs salgını ile mücadele için evlerinizde kalmanız hayati önem taşımaktadır. Sevdiklerinizin ve kendinizin sağlığı için lütfen evde kalın' uyarısında bulundu.
Zabıta ekiplerinin pazar yerinde ses sistemiyle yaptığı uyarılar, ilçe merkezinde ise zabıta ekip araçlarından yapılıyor. Pazar yerlerinde sabah erken saatlerde 65 yaş üstü pazarcıları evlerine gönderen ekipler, pazar esnafına ise eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda da bulundu. Diğer yandan pazar içerisinde, pazar esnafı arasında 1 metrelik sosyal mesafe de gözetildi.
Pazar alışverişi için sokağa çıktığını ifade eden Rus vatandaşı Katerina Benetska, "Mecbur kaldığım için çıktım. Maske ve eldiveni koronovirüs için takıyorum. Belediyenin 5 dilde anonsu çok yerinde, mutlu olduk. Özellikle Rusça olanı duyduğum esnada" dedi.
Pazara eldiven ve maske takarak gelen Gamze Pelin Demirci ise "Kendimi ve ailemi korumak için mecburen bunları takıyorum. Kimse dikkat etmiyor. Herkes sokakta geziyor. Umarım çok kayıp vermeden herkes evlerine girerler. Belediyenin yaptığı uyarı anonsu çok muhteşem ve yerinde bir olay. Halkı bilinçlendirmek için yaptıkları bir durum kendilerini kutluyorum" diye konuştu.
Pazar yerlerinde olabildiğince korunmaya çalıştıklarını dile getiren pazar esnafı Salih Ekici, korunmak için her türlü tedbiri aldıklarını kaydetti. Ekici, "Belediyenin aldığı karar çok güzel. Buradayız sabahtan beri, belediye ekipleri 5 dilde uyarılarını yapıyor. Bu da çok yerinde bir durum" dedi.
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Zabıtadan 5 dilde virüs uyarısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı Belediyesi, Koronavirüs, Güncel

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Zabıtadan 5 dilde virüs uyarısı

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