Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Zabıtadan 65 yaş denetimi - Haberler

Zabıtadan 65 yaş denetimi

DÜZCE(İHA) – Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve ülkemizde de etkili olan koronavirüsü salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarıya çıkmasını sınırlandırdı.

24.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:32
Zabıtadan 65 yaş denetimi
DÜZCE(İHA) – Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve ülkemizde de etkili olan koronavirüsü salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarıya çıkmasını sınırlandırdı.

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Düzce Belediyesi aldığı önlemleri artırdı. Yasakların başlamasıyla Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için getirilen kısıtlamalar konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Sokakların yanı sıra park, yeşil alanlar, kent meydanı ve cami avlularında denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri vatandaşların kimlik kontrollerini yaparak 65 yaş üstü vatandaşları evlerine yönlendirdi. Evlerine gitmekte zorlanan 65 yaş üstü vatandaşlara ise ulaşım yardımında bulundu. Rahatsızlığı olan vatandaşlara yardım ederek evlerine ulaştırdı. - DÜZCE
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İçişleri Bakanlığı, Wuhan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan’dan çok önemli açıklama Haberler
Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan'dan çok önemli açıklama
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Haberler
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
İspanya’da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı Haberler
İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var Haberler
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?

Son Dakika Güncel Haberleri

14:01: Çukurova dezenfekte ediliyor - Haber 14:01: NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi dezenfekte edildi - Haber 14:00: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor,... - Haber 14:00: Evde kalıp, kitap okuyarak meydan okuyorlar - Haber 14:00: Ünlü oyuncu evden çıkamayan yaşlılara yardım etti - Haber 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading