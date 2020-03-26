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Zabıtadan bakkal, fırın, market ve ekmek büfelerine 'koronavirüs' denetimi

Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini artıran Nevşehir Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla bakkal, market ve fırınlarda denetimlerini de sıklaştırdı.

26.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:36
Zabıtadan bakkal, fırın, market ve ekmek büfelerine 'koronavirüs' denetimi

Ekmeklerin hijyenik koşullarda satılıp satılmadığını denetleyen zabıta ekipleri, ambalajsız ekmek satan fırın, bakkal ve marketlere cezai işlem uyguluyor.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile birlikte ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı satılması kararının ardından Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde ekmek ve pide satışının yapıldığı fırın, büfe, bakkal ve marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde fırın ve ekmek büfelerinde satıcıların eldiven takıp takmadıklarını kontrol eden Zabıta ekipleri, bakkal, büfe ve marketler de ise satışa sunulan ekmeklerin ambalajlı olup olmadıklarını kontrol ederek işletmecileri halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan kaçınarak koronavirüs salgınına karşı eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Her gün rutin olarak yapılan denetimlerde salgından korunma tedbirlerine uymayan işletmelere cezai işlem uygulanıyor.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Nevşehir, Zabıta, Güncel

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