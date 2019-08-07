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Zabıtadan bayram alarmı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

07.08.2019 12:19 Zabıtadan bayram alarmı
Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Kadın zabıtaların da katıldığı denetimlerde, market, fırın, pastane ve unlu mamul üretim yerlerinde denetim yapılarak standartlara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulandı.

Halk sağlığının korunması amacıyla yıl boyunca rutin denetimlerini sürdüren Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde tatlı ve şekerleme üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimlerini artırdı. Yapılan denetimlerde gıda üretimi, depolama ve satış noktaları, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklama koşulları açısından titiz bir denetimden geçirilirken, denetimlerin artırılması vatandaşları memnun etti.

Önce uyarı yapılıyor, sonra yasal işlem uygulanıyor

Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması amacıyla gıda üretim ve satışı yapan iş yerlerine yönelik rutin denetimlerinin bayram öncesi artırdığı belirtilerek, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini dile getirdi. Zabıta ekipleri, market, fırın, pastane ve unlu mamul üretim yerlerinde denetim yaparak standartlara uymayanlar hakkında yasal işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri, gıda sağlığının yanı sıra kaldırım işgalleri, trafik ve ruhsatsız iş yerleri gibi konularda da denetimler yaparak önce uyarılarda bulunuyor, daha sonra ise uyarılara uymayanlar hakkında yasal işlem uyguluyor. - DİYARBAKIR

Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Bağlar, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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