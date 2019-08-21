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Zabıtadan çay ocaklarına ihtar

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde zabıta ekipleri, çay ocağı işletmelerine kaldırım işgali konusunda uyarılarda bulundu.

21.08.2019 15:22 Zabıtadan çay ocaklarına ihtar
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde zabıta ekipleri, çay ocağı işletmelerine kaldırım işgali konusunda uyarılarda bulundu.

Belediye Zabıta Müdürü Sedat Sevim önderliğinde Adnan Menderes Meydanı ve çevresinde denetim yapan zabıta ekipleri, bilhassa bölgedeki çay ocaklarını ve kafeteryaları tabure ve sandalye işgali hususunda ikaz etti. Sedat Sevim, işletmelerin kendilerine ayrılan bölgelerin dışına çıkmamaları konusunda daha hassas olmalarını istedi.

Zabıta ekiplerinin iş güvenliği, gıdaların üretim ve son kullanma tarihi, işyeri açma ruhsatı ve vatandaş memnuniyeti gibi konularda denetim ve kontrollerine ara vermeden devam edeceği hatırlatıldı. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Menderes, Zabıta, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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