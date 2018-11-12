Zabıtadan Dilencilere Sıkı Denetim

Zabıta ekipleri kent merkezinde trafik ışıklarında ve cami önlerinde vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayanlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan çalışmalar sonucu dilencilik yapan kişiler tespit edilerek yakalandılar. Yakalanan dilencilere, idari işlem cezası uygulandı ve dilencilik yaparak temin ettikleri paralara kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Zabıta yetkilileri, vatandaşları dilencilik yapan şahıslara yardım etmemeleri için uyarırken, dilenciler konusunda 7 gün 24 saat ALO 153'ü arayarak bu konudaki şikayetlerini iletebileceklerini ifade ettiler.