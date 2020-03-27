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Zabıtadan "evde kal" mesajı

Amasya Belediyesi zabıta ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede farkındalığın artırılması amacıyla, zabıta araçlarının plakalıkları ile kentteki trafik sinyalizasyon sistemlerindeki kırmızı ışıklara "evde kal" yazısı konuldu.

27.03.2020 19:07 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:09
Amasya Belediyesi zabıta ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede farkındalığın artırılması amacıyla, zabıta araçlarının plakalıkları ile kentteki trafik sinyalizasyon sistemlerindeki kırmızı ışıklara "evde kal" yazısı konuldu.
Amasya Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Kesler, koronavirüs salgınına karşı il genelinde tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işleminin devam etiğini söyledi.
Zabıta ekiplerinin araç plakalıklarına ve kentteki trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "evde kal" yazısı yapıştırdıklarını anlatan Kesler, şunları söyledi:
"Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'nın direktifleri doğrultusunda üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlardan isteğimiz evlerinde kalmaları. Şu an evler daha sağlıklı. Bu konuda farkındalık yaratmak için böyle bir çalışma yaptık. Vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Biz Türk milletiyiz, büyüğümüzü, küçüğümüzü sayan, yardımsever bir milletiz."
Kesler, devletin tüm birimleriyle ayakta olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan sadece kendi sağlıkları için evlerinde kalmalarını istediklerini kaydetti.
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Zabıtadan ’evde kal’ mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: Amasya Belediyesi, Mehmet Sarı, Zabıta, Güncel

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Zabıtadan "evde kal" mesajı

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