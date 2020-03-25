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Zabıtadan hâlde fahiş fiyat denetimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, korona virüsü önlemleri kapsamında sebze ve meyve halinde fahiş fiyat denetimi yaptı.

25.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:51
Zabıtadan hâlde fahiş fiyat denetimi
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, korona virüsü önlemleri kapsamında sebze ve meyve halinde fahiş fiyat denetimi yaptı.

Denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, komisyoncuların irsaliyeleri üzerinden sebze ve meyvelerin yüksek fiyatla satılıp satılmadığını inceledi.

Korona virüsü (Kovid-19) salgınını fırsat bilerek fiyat artışı yapanlara göz açtırmayan Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kasap, market ve pazar yerlerinin ardından sebze-meyve halinde de fiyat denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi Sebze-Meyve Hali'ne gelen zabıta ekipleri, komisyoncuları tek tek dolaşarak fiyatları kontrol etti, irsaliye faturalarını gözden geçirdi. Zabıtalar ayrıca iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup, virüse karşı gerekli tedbirleri alıp almadıklarını da denetledi. Denetimlerde hijyen açısından her hangi bir soruna ve fahiş fiyat artışına rastlanmadı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Ekonomi

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