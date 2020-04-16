Zabıtadan hasta çocuğa doğum günü sürprizi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde evden çıkamayan diyabet hastası 10 yaşındaki Melike Bingöl'e doğum günü sürprizi yapıldı.
16.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:42
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hasta çocukların doğum gününü kutlayan Karlıova Belediyesi zabıta ekipleri Turgut Özal Mahallesi'nde 10 yaşına giren Melike'nin evinin önüne araçlardan siren çalarak geldi.
Sosyal mesafe kuralı dolayısıyla eve giremeyen ekipler, Bingöl'e doğum günü pastasını pencereden verdi.
Zabıtanın davranışı karşısında duygulanan Melike, zabıta ekiplerine teşekkür etti.
Evlerinde çıkamayan kronik hastalara doğum günü sürprizleri gerçekleştirdiklerini aktaran Zabıta Müdürü Metin Bingöl, "Tespit ettiğim bazı çocuklar daha var. Onlara da benzer sürprizi yapacağız." dedi.
Kaynak: AA