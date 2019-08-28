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Zabıtadan iş yeri denetimleri

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin genelinde "İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı" ve pazar günleri faaliyet gösteren iş yerlerinin "Hafta Tatili Ruhsatı" ile ilgili denetimlerine devam ediyor.

28.08.2019 15:20 Zabıtadan iş yeri denetimleri
Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin genelinde "İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı" ve pazar günleri faaliyet gösteren iş yerlerinin "Hafta Tatili Ruhsatı" ile ilgili denetimlerine devam ediyor.

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine yönelik yaptığı denetimlerde, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, Hafta Tatili Ruhsatı, iş yerlerinin temizliği ve sağlığa uygunluk kurallarına uyup uymadıklarını denetledi.

Denetlemelerle ilgili açıklama yapan Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürü Nazım Özdemir, kayıt dışı esnafa yönelik denetimleri sıklaştırdıklarını ifade ederek "Çalışmalarımız kapsamında, çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren iş yerlerinin kontrollerini yaparak, ruhsatsız olanları tespit ediyoruz. Bu iş yerlerini kayıt altına alıp, haksız rekabeti önlemek istiyoruz. Ruhsat almadan faaliyet gösteren iş yerlerinin en kısa zamanda Belediyemiz Ruhsat Servisimize başvurmaları gerekmektedir. Bu konuda esnafların duyarlı olacağından ise şüphemiz yok" dedi. - BİTLİS

Bitlis Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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