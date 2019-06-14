14.06.2019 12:58
Haberler»Güncel » Haber

Zabıtadan kaldırım işgali denetimi!

Zabıtadan kaldırım işgali denetimi!

Bayburt Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan esnaflarla ilgili denetimlerini artırdı.

Bayburt Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan esnaflarla ilgili denetimlerini artırdı.

Bayburt Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin katılımıyla kentte kaldırım işgallerine dur demek için harekete geçildi. Cadde ve sokaklarda vatandaşın kullanım alanı olan kaldırımları sergi alanı gibi kullanmamaları konusunda esnafları uyaran zabıta ekipleri, işgaller nedeniyle kaldırımlarda ve trafikte meydana gelen aksaklıkların ortadan kaldırılması için esnafları sorumlu davranmaya davet etti. Uyarılara rağmen kaldırımların üzerinde izinsiz tezgah, dolap vb. satı eşyası bulunduran veya kaldırım kenarlarına inşaat atığı dökenler hakkında Kabahatler Kanunu'nun 38. maddesi gereğince para cezası kesileceğini belirten yetkililer, işgaller tamamen son buluncaya kadar denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Zabıta Müdürü Recep Celal Oruç, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı kaldırım ve sokaklarda rahat olarak geçişlerini kolaylaştırmak için yapmış olduğumuz çalışmada esnaflarımızı da mağdur etmeden gerektiği şekilde kendi alanlarını aşmamaları konusunda uyarılar da bulunduk. Bu çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamlarının devam ettirilmesi için denetimlerimiz 7/24 aksatılmadan devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - BAYBURT
Kaynak: İHA
Bayburt, Zabıta, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:25 Günlük kiralanan evlere polisten gece baskını
15:25 Beşiktaş, Obi Mikel'i gündemine aldı!
15:24 Fenerbahçe'de Olağan Mali Genel Kurul başladı
15:24 Ali Koç: Geçen sene yapılan ibranın yeterli olduğunu uygun gördük
15:23 Ek fotoğraflar//Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı İstanbul'u yüceltmeye yeminlidir
15:22 Destici: "(23 Haziran) Seçim adeta Türk milletiyle, Batı'nın başını çektiği gruplar arasında...
15:22 Anthony Davis Los Angeles Lakers yolunda