Kaynak: AA

İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kasap ve marketlerde et denetimi yaptı.Ekipler, görevli veteriner hekimi ile kasap ve marketlerdeki et reyonlarında mühür kontrolü ile hijyen şartlarına işletmelerce uyulup uyulmadığı ve kaçak et satılıp satılmadığını kontrol etti.Denetimlerde, hijyen şartlarını yerine getirmede eksiklikleri bulunan kasaplar uyarıldı. Ramazan Bayramı