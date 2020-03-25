Zabıtadan koronavirüs denetimi
Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Korona virüs nedeniyle; ilçede bulunan fırınlar, marketler, pideci ve dönercilerde denetim yaptı.
25.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:51
Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Korona virüs nedeniyle; ilçede bulunan fırınlar, marketler, pideci ve dönercilerde denetim yaptı.
Genel temizlik ve hijyen denetiminde bulunan zabıta ekipleri, fırınlarda çalışan personele eldiven maske bone takmaları konusuna uyarılarda bulundu.
Ayrıca Zabıta müdürlüğü korona virüs nedeniyle fahiş fiyata ürün satılmamasıyla ilgili de marketlerde denetimlere devam edileceğini bildirdi. - ÇORUM
Genel temizlik ve hijyen denetiminde bulunan zabıta ekipleri, fırınlarda çalışan personele eldiven maske bone takmaları konusuna uyarılarda bulundu.
Ayrıca Zabıta müdürlüğü korona virüs nedeniyle fahiş fiyata ürün satılmamasıyla ilgili de marketlerde denetimlere devam edileceğini bildirdi. - ÇORUM
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Kaynak: İHA
Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Sungurlu, Zabıta, Güncel