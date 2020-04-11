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Zabıtadan lastiği patlayan sürücüye yardım eli

Zabıtadan lastiği patlayan sürücüye yardım eli Ankara'da Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma yasağı dolayısıyla köyündeki evine gitmek üzereyken otomobilinin lastiği patlayan vatandaşın tekerini tamir etti.

11.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:48
Zabıtadan lastiği patlayan sürücüye yardım eli
ANKARA - Ankara'da Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma yasağı dolayısıyla köyündeki evine gitmek üzereyken otomobilinin lastiği patlayan vatandaşın tekerini tamir etti.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Ankara'nın da içinde bulunduğu 30 Büyükşehirde ve Zonguldak'ta 10 Nisan saat 24.00 itibariyle iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak başlamadan önce ise evlerinde olmayan vatandaşlar evlerine gitmek üzere yola çıktı.
Bu sırada, Ankara'nın Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde görev yapan Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sokağa çıkma yasağı dolayısıyla köyündeki evine gitmekte olan bir vatandaşın otomobilinin lastiğinin patladığını gördü. Zabıta ekipleri, aracın yanına giderek otomobilin tekerini tamir etti.
Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürü Sabri Ünal, olaya ilişkin, "Bu zorlu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Aracı tamir edilen vatandaş ise zabıta ekiplerine teşekkür ederek, "Allah, sizlerin eksikliğini vermesin" ifadesini kullandı. Zabıtadan lastiği patlayan sürücüye yardım eli

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Polatlı, Zabıta, Yerel
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