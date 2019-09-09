Zabıtadan okul önlerine güvenlik önlemi

2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi büyük bir heyecanla başladı. Kocaeli genelinde eğitim öğretim döneminin ilk gününde 395 bin 435 öğrenci ders başı yaptı. Servis araçları da sabah saatlerinden itibaren trafiğe dâhil oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de öğrencilerin güvenliği ve trafik akışının devamlılığı için göreve başladı.

40 KİŞİLİK ZABITA EKİBİ

Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri okulların ilk gününde İzmit ve Gebze ilçelerinde 12 motorize ve 6 ekip aracı, toplamda 40 personel ile görev başındaydı. Okul önlerinde ve ana caddelerdeki kritik noktalarda görev yapan Zabıta ekipleri, şehir içinde trafik probleminin yaşanmamasını sağladı.

OKUL ÖNLERİNDE VE ANA CADDELERDE TRAFİK ÖNLEMİ

Eğitim ve öğretim döneminin ilk gününde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 40 personelle İzmit ve Gebze ilçelerinde görev yapıyor. Ekipler okul önlerinde öğrencilerin yaya geçitlerini güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlıyor. Trafik Zabıta ekipleri ayrıca şehrin çeşitli noktalarındaki ana caddelerdeki trafik yoğunluğunda problem yaşanmaması için görev yapıyor.