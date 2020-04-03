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Zabıtadan pazar yerinde yaşlı ve çocuk denetimi

Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler semt pazarı önünde korona virüs önlemi aldı.

03.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:09
Zabıtadan pazar yerinde yaşlı ve çocuk denetimi
Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler semt pazarı önünde korona virüs önlemi aldı. Halk sağlığı için harekete geçen ekipler 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile çocukların pazara girmesine izin verilmedi.

İçişleri Bakanlığının pazar yerlerine yönelik yayınladığı genelgeler ile sıkı önlemler alınmasının ardından ilçenin en kalabalık semt pazarı olan perşembe kapalı pazar yerinde zabıta ekipleri bariyer kurarak giriş ve çıkışlarda nöbet tuttu vatandaşlar girişte ellerini dezenfekte etti.

Pazar yerinde yoğunluğun yaşanmaması için girişler kontrollü olarak sağlanırken zabıta ekipleri yaşlı ve çocuklar üzerinde kimlik kontrolü yaparak girişlere izin vermedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların ise evlerine dönmeleri konusunda uyarılar yapıldı.

Pazar tezgahlarında da önlem alan Mustafakemalpaşa Belediyesi yerleşim düzeninin sosyal mesafeye uygun olmasını sağladı. Esnaflar eldiven ve maske kullanarak ürünleri müşteriye seçtirmeden satışa sundu.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi elimize ulaştıktan sonra ekiplerimizle beraber pazar yerlerinde önlemler almaya başladık. Zabıta ekiplerimiz denetimleri sürdürüyor. Bu denetimlerde halkımızın kendi sağlığı için küçük yaştaki çocukların pazara gelmemesi toplum sağlığı açısından ve kendi sağlıklarının korunması için son derece önemli. Gerekli uyarıları yapıyoruz tüm halkımızın evde kalmasını ve bu önemli süreçte mümkün oldukça sokağa çıkmamalarını istiyoruz hem kendilerini hem de ailelerinin sağlığını korumalarını rica ediyorum" dedi. - BURSA
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Kaynak: İHA

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