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Zabıtadan pazara sıkı yönetim

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde pazar yerinin etrafını çelik bariyerlerle kapatan Zabıta Müdürlüğü ekipleri alışveriş yapmaya gelen herkesin ateşini ölçüp ellerini dezenfekte ettikten sonra pazar yerine yönlendirdi.

27.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:51
Zabıtadan pazara sıkı yönetim
Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde pazar yerinin etrafını çelik bariyerlerle kapatan Zabıta Müdürlüğü ekipleri alışveriş yapmaya gelen herkesin ateşini ölçüp ellerini dezenfekte ettikten sonra pazar yerine yönlendirdi. Yüksek ateşi tespit edilen 3 kişi pazara sokulmayarak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Çaycuma'da her hafta cuma günleri kurulan ilçe pazarı bu hafta yoğun önlemlerle açıldı. Zabıta ekipleri bir gün önceden pazar yerinin etrafını çelik bariyerle kapatarak iki giriş noktası oluşturdu. İlçe Emniyet Müdürlüğüyle organize şekilde yürütülen çalışmayla pazar yerine gelen herkes oluşturulan giriş noktalarında sıkı denetime tabi tutuldu. Zabıta ekipleri alışverişe gelen vatandaşların ateşlerini ölçüp ellerini dezenfekte ederken, ileri yaştaki vatandaşlarda kimlik kontrolü yapan polis memurları da 65 yaş üstü olan vatandaşları evlerine gönderdi. Denetimler sırasında ateşi yüksek olan 3 vatandaş pazara sokulmayarak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Öte yandan pazarcı tezgahlarıyla vatandaşlar arasına emniyet şeridi oluşturan Zabıta ekipleri, ürünlerin seçilmesine de engel oldu. Zabıtanın bu tavrından vatandaşlar ve pazar esnafının son derece memnun olduğu gözlenirken, birçok vatandaş memnuniyetini teşekkür ederek dile getirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Çaycuma, Zabıta, Güncel

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