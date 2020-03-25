Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Zabıtadan seyyar satıcı uyarısı - Haberler

Zabıtadan seyyar satıcı uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde seyyar satıcılara karşı uygulama yaptı.

25.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:06
Zabıtadan seyyar satıcı uyarısı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde seyyar satıcılara karşı uygulama yaptı. Korona virüsle mücadele kapsamında seyyar satıcılardan kaynağı belli olmayan ürünleri almamaları noktasında Manisalılara uyarılarda bulunan Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, kayıtlı esnaftan hijyen kurallarına uygun ürünlerin alınmasının vatandaş yararına olacağına vurgu yaparken marketlere de müşteri sayısına uygun hareket edilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine ara vermeksizin devam ediyor. Bu kapsamda il genelinde seyyar satıcılık yapan şahıslarla ilgili de denetimler arttı. Çalışmalar ve denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, "Seyyar satıcılar tespit edildiği yerde gerekli cezai işlemler uygulanmakta müteakiben malları tutanak karşılığı müsadere edilmektedir. Korona virüs sebebi ile yaşamakta olduğumuz bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımızı, ihtiyaçlarını seyyar satıcılar yerine kayıtlı esnaflarımızdan hijyen kurallarına uygun şekilde paketlenmiş kapalı ambalajlar içerisinde temin etmelerini öneriyoruz" dedi.

Marketlere de müşteri sayısı uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ek genelge kapsamında marketlerde denetim yaparak, müşteri sayısına uygun şekilde hareket etmeleri uyarısında da bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri marketlerde de denetimlerde bulunarak, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilgili market sahiplerini bilgilendirdi, genelgeye uygun hareket edilmesi uyarısında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, "İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek denilmektedir. Zabıta Dairesi Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz yayınlanan bu genelgeye istinaden gerekli kontrolleri gerçekleştirerek marketleri genelge hakkında bilgilendirip yazılı ihtar verdi. Vatandaşlarımızı ilgili bakanlıklarımız tarafından toplum sağlığını koruma açalı yayınlanan tüm genelge ve emirlere uyulması hakkında hassas davranmaya davet ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Manisa, Zabıta, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:44: Tunceli'de kayıp uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor - Haberler 13:43: Horoz dövüştüren şahıslara suçüstü - Haberler 13:43: Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi: 13 yaralı - Haberler 13:43: Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Haberler 13:42: Uyuşturucu ve silahtan 3 tutuklama - Haberler 13:12: Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor 12:47: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi - Haberler 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor - Haberler 12:43: Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor - Haberler 12:14: Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil - Haberler 11:57: Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim - Haberler 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın