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Zabıtadan sürücülere balık ekmek ikramı

Ereğli ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe çıkışında durdurdukları araçlardaki vatandaşlara balık ekmek ikram etti.

24.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:14Zabıtadan sürücülere balık ekmek ikramı
Ereğli ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe çıkışında durdurdukları araçlardaki vatandaşlara balık ekmek ikram etti.
Ereğli Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, "13. Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali" etkinlikleri kapsamında ilçe çıkışında durdurdukları araç sürücülerine ve yolculara balık ekmek ikramında bulundu.
Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Sema Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, festival etkinlikleri kapsamında ilçe dışına çıkan sürücü ve yolculara balık ekmek ikramı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sürücüler ve yolcular balık ekmek ikramımız karşısında şaşkınlık yaşadılar." dedi.

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

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