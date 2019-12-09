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Zabıtadan tırlara sıkı denetim

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi girişinde gelişi güzel park eden büyük araçlara yönelik denetimlerini sürdürerek cezai işlemi uyguluyor.

09.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:26Zabıtadan tırlara sıkı denetim
KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi girişinde gelişi güzel park eden büyük araçlara yönelik denetimlerini sürdürerek cezai işlemi uyguluyor.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Mimar Sinan Mahallesi girişinde güzergahın dışına çıkan kamyon ve tırlarla ilgili denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, günün belirli saatlerinde kent genelinde yürüttüğü denetim çalışmaları kapsamında, park yasağının olduğu, can güvenliğini tehlikeye atan kamyon ve tırlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde yasak olmasına rağmen parklanma yapan araçlara cezai işlem uyguluyor.

Öte yandan Körfez Belediyesi Dalyan Sokak'ta tamamlanan alt yapı çalışmaları sonrasında asfalt serimi gerçekleştirildi. Kısa süre içerisinde sokaktaki asfalt serim işleminin tamamlanacağını belirten yetkililer, sokağın trafiğe açılacağını belirtti. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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