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Zabıtadan ürünleri satış ve saklama koşullarına yönelik denetleme

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin birçok noktasındaki gıda satış alanlarını denetlemeye devam ediyor.

16.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:33
Zabıtadan ürünleri satış ve saklama koşullarına yönelik denetleme
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin birçok noktasındaki gıda satış alanlarını denetlemeye devam ediyor.

Denetimlerde başta genel temizlik kurallarını kontrol eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ürünleri satış ve saklama koşullarına yönelik kontroller gerçekleştiriyor. Korona virüs Covid-19 salgın dolayısıyla iş yeri sahibi ve çalışanlara uymaları gereken kurallar hakkında da bilgilendirmede bulunan ekipler, belirtilen kurallara uymayan işletmelere gerekli cezai işlemleri uyguluyor.Vatandaşların herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü hatlarını arayabilecekleri bilgisini veren görevliler, denetimlerin devam edeceğini belirtti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerinde ayrıca poşetlenmiş meyve ve sebzelerin durumunu da kontrol etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Koronavirüs, Bilecik, Zabıta, Güncel
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