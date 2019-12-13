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Zabıtadan yaka kameralı denetim

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri görüntü ve ses kaydı yapan yaka kameralı denetim sistemine geçip, şeffaf denetim ve hizmet standardını yükseltti.

13.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:01Zabıtadan yaka kameralı denetim
Belediyesi zabıta ekipleri görüntü ve ses kaydı yapan yaka kameralı denetim sistemine geçip, şeffaf denetim ve hizmet standardını yükseltti.

Haliliye Belediyesinden şeffaflığı esas alan bir uygulama daha hayata geçirildi. Bu kapsamda halk sağlığını ve kent düzenini korumaya yönelik hizmet veren zabıta ekipleri, denetim ve uygulamalarında görüntü ve ses kaydı yapan yaka kameraları kullanmaya başladı. Şeffaf denetim ilkesi doğrultusunda uygulamaya konulan sistemle talep ve şikayetlerin daha sağlıklı değerlendirilmesi, zabıta ile vatandaşların haklarının koruma altına alınması hedeflendiği bildirildi. Adil ve şeffaf yönetim anlayışına paralel olarak zabıta müdürlüğü görüntü ve ses kaydı yapan yaka kameralarını ekipmanlarına dahil etti. Ekipler, denetimlerini bu kameralar eşliğinde yapıyor.

müdürlüğü, ekiplerin esnaf ziyaretlerinde yaka kamerası sistemiyle denetim esnasında yapılan tüm iş ve işlemlerin tarih ve saat olarak kayıt altına alındığını, düzenli olarak arşivlenen geçmişe dönük kayıtların ihtiyaç olması halinde hem vatandaş, hem de zabıta haklarının korunması için değerlendirileceğini bildirdi. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Haliliye, Zabıta, Yaşam

Kaynak: İHA

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