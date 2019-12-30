Zabıtadan yeni yıl denetimi

Halk sağlığının korunması amacıyla yıl boyunca rutin denetimlerini sürdüren Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni yıla saatler kala gıda satışı yapan işletmeler, restoran, kafe ve marketlere yönelik denetimlerde bulundu.

Gerçekleştirilen denetimlerde iş yerleri, genel temizlik koşulları, hijyen kurallarına uygunluk, satışa sunulan yiyecek ve içeceklerin üretimi,ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri, gıdaların muhafaza koşulları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi konular da titizlikle denetlendi.

Eksikleri bulunan iş yerlerine resmi uyarıların yapıldığı denetimler, hem iş yeri sahipleri, hem de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.