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Zabıtadan yeni yıl denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni yıl dolayısıyla il merkezindeki kafelerde denetim yaptı.

31.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:45 Zabıtadan yeni yıl denetimi
Belediyesi Müdürlüğü ekipleri yeni yıl dolayısıyla il merkezindeki kafelerde denetim yaptı.

Zabıta ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde belirlenen kurallara uymayan işyerlerine uyarılar ve işlemlerde bulundu.

Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "Adıyaman Belediyesi olarak vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için sürdürdüğümüz denetimlerimizi yeni yıl öncesi il merkezindeki kafe gibi umuma açık yerlerde de gerçekleştirdik. Denetimlerde başta hijyen olmak üzere genel bir kontrol yapıp kurallara uymayan işyerlerine uyarılarda bulunup, uygun olmadığını tespit ettiğimiz işyerlerine de yasal işlem uyguladık" diye konuştu.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve zabıta ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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