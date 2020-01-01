Haberler » Güncel » Zabıtadan yılbaşı denetimi - Haber

Zabıtadan yılbaşı denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri yılbaşı nedeniyle umuma açık alanlar, eğlence merkezleri ve kafelerde denetim yaptı.

01.01.2020 08:44 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:49 Zabıtadan yılbaşı denetimi
Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri yılbaşı nedeniyle umuma açık alanlar, eğlence merkezleri ve kafelerde denetim yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin vatandaşların yılbaşına sağlıklı ve huzurlu bir şekilde girmeleri için gıda mühendisleri eşliğinde yapılan denetimler devam ediyor. Denetimler kapsamında işletmelerdeki yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihleri titizlikle kontrol edilirken evrakları eksik olan iş yerlerine uyarıda bulunuldu. Yine trafik zabıta ekipleri de trafiğin daha iyi ilerleyebilmesi için Cumhuriyet, Kazım Karabekir, Sıhke ve İskele Caddeleri gibi trafiğin yoğun olduğu alanlarda çalışma yaptı. Yeni yıla görev başında giren zabıta ekipleri, 153 ihbar hattına gelen şikayetler doğrultusunda çalışmalarını sabah saatlerine kadar sürdürecek. - VAN

Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:46   Kurtçuğu çıkarılan ipek kozası süs eşyasına dönüştürülüyor - Haber
10:45   (Ek görüntülerle) İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI - Haber
10:45   İstanbul yeni yılın ilk gününe sakin uyandı - Haber
10:42   MEB öğrenci ve veliler için "Eğitim Takvimi" hazırladı - Haber
10:36   İstanbul'da yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
09:23   Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti - Haber
01:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
1.01.2020 10:46:56