Zabıtalar semt pazarında 'korona virüs' denetiminde: 'Aileniz için maske takın' uyarısı

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında semt pazarlarında "maske-mesafe-hijyen" denetimleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, "aileniz için maske takın" diyerek pazarcı esnafına ve vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Kırıkkale'de çarşamba günleri kurulan semt pazarında zabıta ekiplerince, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimleri gerçekleştirildi. Zabıta görevlileri, pazarcı esnafına ve vatandaşlara "kendiniz ve ailenizin sağlığı için maske takın" diyerek uyarılarında bulundu. Esnafı tek tek denetleyen ekipler, ürünlerin elle seçilmemesi gerektiğini belirterek maske takmaları konusunda da sık sık hatırlatmalar yaptı.

Denetim faaliyetleri hakkında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü Koray Arslan, korona virüs salgının başladığı günden bu zamana kadar Zabıta Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokaklarda, toplu alanlarda, pazar alanlarında denetimlerin devam ettiğini söyledi.

"Kırıkkale maske kuralına uyuyor"

Valilik bünyesinde kurulan İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri ile birlikte koordineli bir şekilde denetimlerin sürdüğünü belirten Arslan, "Ayrıca bugün, Çarşamba pazarı semt pazarının içinde maske, sosyal mesafe ve ürünlerin elle seçilmemesi için denetimlerimizi yaptık. Vatandaşlarımızı uyarmaya çalıştık. Bu uyarılar sonrasında ceza işlemlerimiz oluyor. Kırıkkale olmak üzere şu anda pazarımızda da maske takma kuralına vatandaşlarımız uyuyor. Biz de bundan memnunuz. Bunlara daha da dikkat etmelerini istiyoruz. Çünkü sağlığımızı düşünmemiz gerekiyor. Ailemizi düşünmemiz gerekiyor. Bu salgından kurtulmak için sosyal mesafemiz, maskemiz ve temizlik kurallarına riayet etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE