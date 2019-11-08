Haberler » Güncel » Zabıtalar tekme tokat dövdü - Haber

Zabıtalar tekme tokat dövdü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, zabıta, zeytinyağı sattığı tezgahını kaldırmasını istedikleri seyyar satıcıya yardım eden genci tekme tokat dövdü.

08.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:06 Zabıtalar tekme tokat dövdü

 KOCAELİ'nin ilçesinde, zabıta, zeytinyağı sattığı tezgahını kaldırmasını istedikleri seyyar satıcıya yardım eden genci tekme tokat dövdü. Çok sayıda zabıtanın, genci dövdüğü anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Gebze Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, esnafın kaldırım üzerine koyduğu eşyalar ile sayyar satıcı tezgahlarını kaldırmak için denetime çıktı. Zabıta memurları, Gebze Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde de zeytin yağı satan seyyar satıcının tezgahını kaldırmak istedi. Adı öğrenilemeyen satıcı ise duruma tepki gösterdi. Yoldan geçen A.E. isimli genç de seyyar satıcıya destek verdi. Ancak zabıta memurları ile seyyar satıcı ve A.E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken tezgah belediye aracına yüklendi.

Aynı anda zabıtalar, A.E.'yi uzaklaştırmak istedi.

Ancak aniden E.A.'ya tekme tokat saldırdı. Çok sayıda zabıta memurunun saldırdığı A.E.,  çevredekiler tarafından kurtarılarak, alandan uzaklaştırıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise yaşananları cep telefonu kameralarıya anbean görüntüledi. Vatandaşlar zabıtalara tepki gösterdi.

 



Zabıta, Gebze, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:16   Sakarya'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
20:15   Seyir halindeki halk otobüsü alev aldı
20:07   Mevlit Kandili'nde Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi
20:12   Erdoğan: Onu inkar edenler onda hayat buldular
20:12   Sanal parayla kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalandı
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:42   Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşüp ölen kişi terörist çıktı! Türkiye'ye atılan havanlarla poz vermiş
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 20:17:02