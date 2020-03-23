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Zabıtalar yaşlıların market ihtiyacını görüyor

Konyaaltı Belediyesi, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla 65 yaş üstü yalnız yaşayan, kronik hastalıkları olan, bakıma muhtaç vatandaşların gıda, market ve eczane ihtiyaçlarını karşılayarak, vatandaşların evlerine teslim ediyor.

23.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:31
Zabıtalar yaşlıların market ihtiyacını görüyor
Konyaaltı Belediyesi, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla 65 yaş üstü yalnız yaşayan, kronik hastalıkları olan, bakıma muhtaç vatandaşların gıda, market ve eczane ihtiyaçlarını karşılayarak, vatandaşların evlerine teslim ediyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla başlattığı çalışmalarla Konyaaltı ilçesi sınırlarındaki kronik hastalıkları olan, bakıma muhtaç, 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayan vatandaşların raporlu ilaçları, evde bakım, gıda ve sağlık kontrolleri başta olmak üzere tüm ihtiyaçları Konyaaltı Belediyesi tarafından karşılanacak. Bu kapsamda belediyede görevli personeller tek tek vatandaşları arayarak, ihtiyaçları tespit ediyor.

İhtiyaçlar adrese teslim

Vatandaşlardan gelen istek ve talep doğrultusunda Konyaaltı Belediyesi ekipleri marketlere giderek, vatandaşların ihtiyaçlarını alıyor. Ekipler daha sonra adreslere tek tek gidiyor. Konyaaltı Belediyesi'nde çalıştığına dair kimlik kartlarını gösteren belediye görevlileri, vatandaşların ihtiyaçlarını teslim ediyor. Vatandaşlar Konyaaltı Belediyesi'nin bu çalışmasının takdir ederek, teşekkür ediyor.

80 yaşındaki Hasan Keleş, uyarıları dikkate alarak sokağa çıkmadığını belirterek, "Eşim rahatsız zaten dışarı çıkamıyor. Beni Konyaaltı Belediyesi'nden aradılar. İhtiyacımın olup olmadığını sordular. Ben de ihtiyaçlarımı söyledim. Kısa bir süre içinde getirdiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Döne Şimşek isimli vatandaş ise belediyenin bu çalışmasının duyar duymaz aradığını söyleyerek, "Konyaaltı Belediyesi'nden görevli arkadaşlara ihtiyaçlarımı söyledim. Çok güzel bir hizmet. Evden dışarı adımımızı atmıyoruz. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Evde kalın

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşları açıklanan tedbirlere uyulması gerektiğine vurgu yaptı. Esen, "Tüm vatandaşlarımız devlet kurumlarının açıklamalarına uymasını istiyorum. Çok önemli işleri olmadıkça kimse dışarı çıkmasın. Biz de Konyaaltı Belediyesi olarak bu yönde bir sistem kurduk. Kronik hastalıkları olan, bakıma muhtaç, 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayan vatandaşların raporlu ilaçları, evde bakım, gıda ve sağlık kontrolleri başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Halkımız mümkün olduğu kadar kalabalık ortamlardan uzak dursun. En güzel önlem evde kalmak ve hijyen kurallarına uymak" dedi.

Site görevlilerine çağrı

Başkan Semih Esen, bu dönemde site görevlilerine de büyük iş düştüğünü söyledi. Site görevlilerinin 65 yaş üstü ve kronik hasta olan vatandaşların dışarıdan bir ihtiyaçları olması halinde karşılamalarını isteyen Esen, "Site görevlilerimiz yetişemedikleri durumda bizleri arasın. Ekiplerimiz mümkün olduğunca her yere yetişmeye çalışıyorlar. Ayrıca Konyaaltı Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile de koordineli çalışmaya başladık" diye konuştu. - ANTALYA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Güncel

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