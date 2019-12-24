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Zabıtalara uyuşturucu ile mücadele eğitimi

Erdek Belediyesi, hizmet içi eğitim semineri kapsamında zabıta personeline uyuşturucu ile mücadele eğitimi verdi.

24.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:14 Zabıtalara uyuşturucu ile mücadele eğitimi
Belediyesi, hizmet içi eğitim semineri kapsamında zabıta personeline uyuşturucu ile mücadele eğitimi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Yerel Yönetimlerin Uyuşturucu ile Mücadelede Etkin Katılımının Sağlanması' çalışması ile ilgili zabıtalara personeline eğitim semineri verildi. Erdek Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime Müdürlüğü'nde görevli personel katıldı. Narkotik uzmanı polis, personelin bu gibi durumlarla karşılaşıldığında nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı olan kişinin özellikleri ve sokak satıcılarının nasıl tanınacağı konularında bilgiler verdi. - BALIKESİR

Balıkesir, Zabıta, Erdek, Güncel

Kaynak: İHA

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